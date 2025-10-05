9.1 C
Lajme

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

By admin

Kryetari aktual i Prizrenit dhe kandidat i PDK-së për një mandat të ri, Shaqir Totaj, ka deklaruar se është i sigurt për fitore, pavarësisht nëse do të ketë balotazh apo jo.

“Nuk e dimë a do të ketë balotazh apo jo, por një e dimë sigurt, fitorja ime nuk kontestohet, qoftë në rundin e parë, qoftë në të dytin. Sa më e vështirë të fitosh, aq më shumë gëzohesh. Kam besim të argumentuar me indikatorë të matshëm të performancës se fitorja do të jetë e jona”, ka thënë Totaj në Debat Plus.

Ai po ashtu ka sqaruar blerjen e veturës ‘zero-zero’ gjatë mandatit të tij, duke thënë se në vitin e dytë të mandatit janë blerë disa makina të reja për nevoja të komunës dhe se blerja e tyre ishte e domosdoshme për lëvizjen në distanca të mëdha, për shkak të kufizimeve ligjore mbi përdorimin e veturave të përdorura.

“Veturë zero zero kemi blerë vitin e dytë të mandatit sepse komuna ka pasur nevojë dhe kryetari kur lëviz neper komuna tjera nuk mundet me biçikletë sepse janë distanca të mëdha. Edhe ligjërisht komuna nuk ka drejtë të blejë veturë të përdorur. Janë blerë më shumë vetura por një është blerë për kryetar të komunës”, ka deklaruar Totaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

