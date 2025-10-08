8.9 C
Prizren
Fatmir Limaj: Prizreni ka vendosur t’i besojë një vizioni të ri me Albulena Balaj Halimajn në krye

Kryetari i NISMA Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka shprehur mbështetjen e plotë për kandidaturën e Albulena Balaj Halimajt në garën për Komunën e Prizrenit, duke theksuar se qyteti ka vendosur të besojë një vizioni të ri dhe një lidershipi të guximshëm, raporton PrizrenPress.

“Prizreni ka vendosur t’i besojë një vizioni të ri dhe një lidershipi të guximshëm, Albulena Balaj Halimaj! E përkushtuar, profesionale dhe afër qytetarit, Albulena vjen me mbështetjen e NISMA Socialdemokrate dhe një ekip të përgatitur për të sjellë një qasje të re në qeverisjen lokale më transparente, më të drejtë dhe më të afërt me nevojat reale të qytetarëve”, ka deklaruar Limaj.

Ai shtoi se ky angazhim synon rikthimin e besimit në institucione dhe fuqizimin e rinisë, grave dhe bizneseve lokale, duke e parë Prizrenin si model zhvillimi për gjithë Kosovën.

“Tradita e burrave dhe grave të guximshëm të këtij qyteti po vazhdon, por tani me një energji të re, me vizion të qartë dhe me njerëz që dinë si të bëjnë ndryshimin real. Me Albulena Balaj Halimaj në krye, Prizreni nuk do të jetë vetëm një qytet i historisë, por edhe një qytet i së ardhmes”, përfundoi Limaj./PrizrenPress.com

Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini organizoi sesion vedisues për Tetorin Roz në Velezhë
Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionin e Millman Parry-t

