Disa arinj nxorën një kufomë nga varri, Muharremaj: Rast shumë i rëndë

By admin

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj është deklaruar rreth rastit ku disa arinj janë futur në pronën e një banori në Bllacë, dhe po ashtu në varreza.

Sipas dëshmitarëve, kafshët nxorën një trup nga varri.

Në emisionin “Ora Shtatë”, Muharremaj tha se ka vizituar qytetarin të cilit iu dëmtuan koshere të bletëve, derisa sipas të parit të komunës, dëmi kap vlerën e mbi 5000 eurove, transmeton Klankosova.tv.

Sa i përket kufomës, Muharremaj thotë se me të është marrë Policia e Kosovës.

“Nuk është rasti i lehtë, me ju thënë të drejtën është rast shumë i rëndë, sidoqoftë s’kemi çfarë të bëjmë. E dini, janë të mbrojtura, dhe kështu është problem me e kry këtë problem të komunës, si kryetar i komunës”, tha tutje ai.

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit
Sot shpallet aktgjykimi në rastin "Kobra"

