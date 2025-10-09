Disa arinj nxorën një kufomë nga varri, Muharremaj: Rast shumë i rëndë

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj është deklaruar rreth rastit ku disa arinj janë futur në pronën e një banori në Bllacë, dhe po ashtu në varreza.
Sipas dëshmitarëve, kafshët nxorën një trup nga varri.
Në emisionin “Ora Shtatë”, Muharremaj tha se ka vizituar qytetarin të cilit iu dëmtuan koshere të bletëve, derisa sipas të parit të komunës, dëmi kap vlerën e mbi 5000 eurove, transmeton Klankosova.tv.
Sa i përket kufomës, Muharremaj thotë se me të është marrë Policia e Kosovës.
“Nuk është rasti i lehtë, me ju thënë të drejtën është rast shumë i rëndë, sidoqoftë s’kemi çfarë të bëjmë. E dini, janë të mbrojtura, dhe kështu është problem me e kry këtë problem të komunës, si kryetar i komunës”, tha tutje ai.
Marketing
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren