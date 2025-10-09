8.9 C
Prizren
E enjte, 9 Tetor, 2025
Sot shpallet aktgjykimi në rastin “Kobra”

Sot pritet të shpallet aktgjykimi ndaj Dibran Hoxhajt dhe të tjerëve për vrasjen e 3 janarit 2023 në lokalin “Kobra City”.

Seanca gjyqësorë pritet të nisë nga ora 13:00, transmeton Klankosova.tv.

Në këtë rast, Dibran Hoxhaj i njohur si “Kobra” dhe katër të akuzuarit Roland Susuri, Arben Vezaj, Burim Mazreku dhe Jesmir Badalli, akuzohen për rastin e vrasjes afërsi të lokalit “Kobra City” në Prizren.

Në aktakuzën e Prokurorisë, “Kobra” akuzohet se më 3 janar 2023, në ora 4:10, në magjistralen Prizren-Zhur, me dashje ka privuar nga jeta V.C,  duke vënë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarve R.T (Sh) dhe A.B.

Disa arinj nxorën një kufomë nga varri, Muharremaj: Rast shumë i rëndë

