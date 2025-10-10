Drini i Bardhë pëson humbje të thellë në shtëpi ndaj Lepencit

Drini i Bardhë u mposht në shtëpi nga KF Lepenci me rezultat 2:6 në ndeshjen e radhës të Ligës së Dytë të Kosovës, raporton PrizrenPress.
Skuadra vendase e pati të vështirë ndeshjen, duke luajtur për pjesën më të madhe me një lojtar më pak, ndërsa mysafirët shfrytëzuan epërsinë numerike dhe dominuan takimin.
Kjo fitore i siguron Lepencit tri pikë të rëndësishme në renditje, ndërsa Drini i Bardhë mbetet në kërkim të rikthimit me rezultate pozitive në ndeshjet e ardhshme./PrizrenPress.com
