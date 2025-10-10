19.4 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
Drini i Bardhë pëson humbje të thellë në shtëpi ndaj Lepencit

By admin

Drini i Bardhë u mposht në shtëpi nga KF Lepenci me rezultat 2:6 në ndeshjen e radhës të Ligës së Dytë të Kosovës, raporton PrizrenPress.

Skuadra vendase e pati të vështirë ndeshjen, duke luajtur për pjesën më të madhe me një lojtar më pak, ndërsa mysafirët shfrytëzuan epërsinë numerike dhe dominuan takimin.

Kjo fitore i siguron Lepencit tri pikë të rëndësishme në renditje, ndërsa Drini i Bardhë mbetet në kërkim të rikthimit me rezultate pozitive në ndeshjet e ardhshme./PrizrenPress.com

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit
Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

Nisin punimet për renovimin e rrugës Reçan–Lubinjë

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se kanë filluar punimet për renovimin e rrugës që lidh fshatrat Reçan, Lubinje e Epërme dhe Lubinje e Poshtme,...
Parandalohet rast i shmangies doganore në Vërmicë

Gjatë kontrolleve të rregullta në Pikën Kufitare të Vërmicës, zyrtarët doganorë kanë identifikuar një rast të tentativës për shmangie të obligimeve doganore, raporton PrizrenPress. Sipas...

