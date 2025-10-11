16.6 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
type here...

Sport

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

By admin

Liria do të zhvillojë ndeshjen e radhës në kuadër të Javës së XI të Ligës së Parë në shtëpi, kundër Trepçës.

Skuadra prizrenase do të kërkojë tri pikët para tifozëve të saj në stadiumin “Përparim Thaçi”.

Takimi do të zhvillohet sot, me fillim nga ora 15:00, raporton PrizrenPress.

Marketing

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Nëna raporton zhdukjen e djalit në Prizren
Next article
Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Fatmir Limaj: Prizreni ka vendosur t’i besojë një vizioni të ri me Albulena Balaj Halimajn në krye

Kryetari i NISMA Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka shprehur mbështetjen e plotë për kandidaturën e Albulena Balaj Halimajt në garën për Komunën e Prizrenit, duke...
Lajme

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Një ngjarje e pazakontë dhe mjaft e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Bllacë të Suharekës, pranë rrugës “Ushtria e Kosovës”, ku disa arinj...

Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Duda Balje tregon se incizime me Shehollin është 6 vjet i vjetër, thotë se biseda s’kishte qëllime antikombëtare

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një të dyshuari për narkotikë

Artan Abrashi vizitoi ‘Proton Cable’, krenari për prodhimin industrial në Prizren

Anulohet koncerti në Stamboll, Robbie Williams i mërzitur

Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

Komuna e Prizrenit dhe EEI nënshkruajnë memorandum për fuqizimin e edukimit medial në shkolla

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Boksieri Riad Isufi renditet i 5-ti në Kampionatin Evropian U19 në Çeki

FIBA Europe Cup: Bashkimi–Cibona zhvendoset në Zagreb, Prizreni do të presë ndeshjen kthyese

Mielli për bukën e nesërme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne