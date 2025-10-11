Liria pret Trepçën, sot në shtëpi

Liria do të zhvillojë ndeshjen e radhës në kuadër të Javës së XI të Ligës së Parë në shtëpi, kundër Trepçës.
Skuadra prizrenase do të kërkojë tri pikët para tifozëve të saj në stadiumin “Përparim Thaçi”.
Takimi do të zhvillohet sot, me fillim nga ora 15:00, raporton PrizrenPress.
