Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

Policia e Kosovës ka arrestuar tw premten një person të dyshuar për përfshirje në një rast të vrasjes në tentativë, i cili kishte ndodhur më 4 tetor 2025 në fshatin Shirokë të Suharekës.
I dyshuari, mashkull kosovar, është intervistuar nga hetuesit policorë dhe me urdhër të prokurorit kompetent është dërguar në mbajtje, për procedura të mëtejshme ligjore.
Sipas policisë, rasti po trajtohet nga njësitet përkatëse.
“VRASJE NË TENTATIVË- Fsh. Shirokë, Suharekë 04.10.2025 – 22:50. Më 10.10.2025 është arritur që të arrestohet i dyshuari mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë./teve1.info/
Marketing
Kliko edhe:
https://www.facebook.com/share/p/1CctHQWKHQ/
Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren