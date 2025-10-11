16.6 C
Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë

admin

Policia e Kosovës ka arrestuar tw premten një person të dyshuar për përfshirje në një rast të vrasjes në tentativë, i cili kishte ndodhur më 4 tetor 2025 në fshatin Shirokë të Suharekës.

I dyshuari, mashkull kosovar, është intervistuar nga hetuesit policorë dhe me urdhër të prokurorit kompetent është dërguar në mbajtje, për procedura të mëtejshme ligjore.

Sipas policisë, rasti po trajtohet nga njësitet përkatëse.

“VRASJE NË TENTATIVË- Fsh. Shirokë, Suharekë 04.10.2025 – 22:50. Më 10.10.2025 është arritur që të arrestohet i dyshuari mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e policisë./teve1.info/

Liria pret Trepçën, sot në shtëpi
Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

