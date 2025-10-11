16.6 C
Prizren
Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

By admin

Shqipëria do të luajë sot ndeshjen më të rëndë sishme për kualifikueset e Botërorit dhe përballë do të ketë Serbinë, skuadër kjo që duhet mundur patjetër, për të marrë vendin e dytë në grup.

Motivimi te kuqezinjtë nuk mungon, për vetë historinë mes dy skuadrave, për atë që ndodhi në Beograd 11 vite më parë dhe për atë që është më e rëndësishmja, për objektivin që ka Shqipëria.

Ndeshja ndaj Serbisë, do të luhet në Leskovc, vetëm pak kilometra larg Kosovës, teksa në stadium nuk pritet që të ketë më shumë se 5 mijë tifozë për shkak të dënimit që FIFA i ka dhënë federatës serbe të futbollit.

Skuadra është në gjendje optimale dhe të gjithë futbollistët që kanë udhëtuar në drejtim të Serbisë, janë të gatshëm për ndeshjen e sotme. Skuadra ka zhvilluar ditën e djeshme stërvitjen e fundit, aty ku trajneri Silvinjo ka pasur mundësinë që të provojë edhe idetë e tij të fundit, si edhe të ndajë formacionin me të cilin do të zbresë në fushë sot në orën 20:45.

Shqipëria ka luajtur në Serbi 11 vite më parë, ku ndeshja në Beograd u mbyll pak minuta para fundit të pjesës së parë. Në qiellin e Beogradit, u shfaq flamuri i Shqipërisë Etnike, duke bërë që tifozët të hyjnë në fushë dhe të ndërpresin përfundimisht takimin. KASi vendoste asokohe që t’i jepte fitoren në tavolinë kuqezinjve me rezultatin 0-3, duke e ndihmuar jo pak në kualifikimin në Evropian.

Kliko edhe:

https://www.facebook.com/share/p/1CctHQWKHQ/

Arrestohet i dyshuari për tentim vrasje në Suharekë
Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

