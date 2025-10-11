Liria lëshon fitoren në fund, barazon 2:2 me Trepçën në Prizren

Liria dhe Trepça kanë ndarë pikët në një ndeshje dramatike të Javës së XI të Ligës së Parë, e zhvilluar sot në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.
Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen me dominim, duke kaluar në epërsi që në pjesën e parë dhe duke dyfishuar avantazhin në fillim të pjesës së dytë, raporton PrizrenPress. Megjithatë, Trepça reagoi fuqishëm, duke shënuar dy gola të shpejtë që barazuan rezultatin dhe i mohuan Lirisë fitoren në shtëpi.
Ky barazim i sjell nga një pikë të dy ekipeve dhe mbetet një sfidë emocionuese për tifozët e Prizrenit./PrizrenPress.com
