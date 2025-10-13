Abrashi akuzon PDK-në për blerje të votave në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka akuzuar Partinë Demokratike të Kosovës (PDK) për blerje votash gjatë ditës së zgjedhjeve.
“Me shqetësim të madh kemi pranuar lajmin e raportuar në media për rastet e blerjes së votës në vlerë prej 120 euro”, tha Abrashi.
Dy persona janë shoqëruar në stacionin policor në Prizren pasi u kapën duke bërë pazar me vota. Njëri prej tyre dyshohet si dhënës, ndërsa tjetri si marrës i një shume prej 120 eurosh, me qëllim që të votohej një kandidat i caktuar.
“Janë shoqëruar në stacionin policor dy të dyshuar meshkuj kosovarë, njëri në cilësinë e dhënësit dhe tjetri të marrësit të një shume prej 120 eurosh në mënyrë që të votohet personi i caktuar. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, palët janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
Artan Abrashi e cilësoi këtë rast si një devijim të rëndë të procesit zgjedhor.
“Blerja e votave cenon vullnetin e lirë të qytetarëve,” tha ai.
Në raundin e parë të zgjedhjeve të së dielës, kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj, doli i pari, ndërsa Artan Abrashi i Vetëvendosjes u rendit i dyti. Të dy kandidatët do të përballen sërish në balotazh./PrizrenPress.com/
