12.5 C
Prizren
E hënë, 13 Tetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Aksione të Policisë në Prizren e qytete tjera – arrestohen 52 persona për prostitucion

By admin

Policia e Kosovës ka zhvilluar një sërë aksionesh në disa qytete të vendit, përfshirë Prizrenin, që kanë rezultuar me arrestimin e 52 personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari të paligjshme të prostitucionit, raporton PrizrenPress.

Në njoftim e policisë thuhet se Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Njerëz (DHTNj) gjatë periudhës kohore gusht – tetor 2025 ka realizuar disa plane operative që kanë zbuluar raste të tilla në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Pejë.

“Pas trajtimit të informacioneve dhe veprimeve hetimore dhe operative, DHTNj ka zhvilluar pesë plane operative në rajonin e Prishtinës, Prizrenit, Ferizajit dhe Pejës, me ç’rast janë arrestuar 52 persona (femra dhe meshkuj), në mesin e tyre shtetasë kosovarë dhe shtetasë të huaj, të dyshuar për kundërvajtjen ‘Marrje me Prostitucion’”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Nga këto aksione, janë iniciuar gjithsej 26 raste, të cilat janë referuar tek gjykatat kompetente për trajtim ligjor. Ndaj të dyshuarve është shqiptuar dënim me gjobë, ndërsa për shtetasit e huaj është vendosur edhe masa e dëbimit nga territori i Republikës së Kosovës dhe ndalesë hyrjeje për tre vite.

“Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar që të parandalojë, hetojë, por edhe të trajtojë të gjitha rastet që bien ndesh me ligjet e Republikës së Kosovës”, përfundon njoftimi i policisë./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Punimet në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren drejt përfundimit

Më Shumë

Lajme

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Një qytetar nga Rahoveci e ka bërë një zgjedhje të çuditshme kur ka votuar. Ai e ka shkruar në fletëvotim emrin e Rey Manajt. Kjo...
Fokus

Malisheva nis ndërtimin e qendrës për të moshuar dhe fëmijë me nevoja të veçanta – investim mbi 3 milion euro

Një ditë e veçantë për qytetarët e Malishevës! Kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, ka nënshkruar marrëveshjen dhe ka vënë gurthemelin e projektit “Ndërtimi i...

Shaqir Totaj viziton Kushninin e Hasit: Banorët mbështesin fitoren më 12 tetor

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Policia ndalon dy persona në Prizren – dyshohet se kishin bërë pazare me vota për 120 euro

Posta e Prizrenit mirëpret vogëlushët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës “Mati Logoreci”

Voton Shaqir Totaj

Vdes një person në Malishevë

Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

Një muaj paraburgim për të dyshuarin që pengoi një gjyqtar në Malishevë

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

Përfundon rehabilitimi i “40 Burimeve” – përmirësohet furnizimi me ujë në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne