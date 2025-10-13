PDK-ja i përgjigjjet Abrashit: Prizreni zgjodhi punën, jo arrogancën

10.5 C
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka reaguar ndaj akuzave të kandidatit të Vetëvendosjes për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, për blerje votash gjatë ditës së zgjedhjeve, duke i cilësuar ato si të pabazuara dhe të nxitura.

Në një deklaratë publike, ky subjekt politik  thekson se qytetarët e Prizrenit kanë treguar qytetari dhe kulturë demokratike të lartë më 12 tetor, duke votuar në mënyrë të qetë dhe pa incidente.

“Jo gjithmonë sulmi është mbrojtja më e mirë! Prizreni foli qartë më 12 tetor duke e përkrahur punën e jo arrogancën”,  thuhet në reagimin e PDK-së në Prizren.

Partia ka shprehur bindjen se qytetarët do të vazhdojnë të mbështesin projektet e saj edhe në balotazhin e ardhshëm.

“Na presin shumë punë e projekte të mëdha të transformimit të Prizrenit. Vazhdojmë +4 me besim e respekt për të gjithë qytetarët, pa dallim përkatësie e bindje politike”.

Artan Abrashi  ka deklaruar se janë raportuar raste të blerjes së votës për 120 euro, duke akuzuar PDK-në për devijim të procesit zgjedhor.

Policia e Kosovës ka konfirmuar se dy persona janë shoqëruar në stacionin policor në Prizren për këtë rast, por janë liruar në procedurë të rregullt me vendim të prokurorit.

Në raundin e parë të zgjedhjeve, kandidati i PDK-së, Shaqir Totaj, doli i pari, ndërsa Artan Abrashi i Vetëvendosjes u rendit i dyti. Të dy do të përballen në balotazh për të vendosur se kush do të udhëheqë komunën e Prizrenit./PrizrenPress.com/

