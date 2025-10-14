13.3 C
Prizren
E martë, 14 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Infografika e D4D-së për Gorozhupin e Prizrenit: Sfida të mëdha, por potencial i lartë për zhvillim rural

By admin

Demokracia për Zhvillim (D4D) ka publikuar një infografikë për fshatin Gorozhup të Prizrenit, e cila paraqet sfidat aktuale me të cilat përballet komuniteti, por edhe mundësitë për zhvillim të qëndrueshëm rural.

Sipas gjetjeve të D4D-së, mbi 25 fëmijë të moshës 0–5 vjeç nuk ndjekin asnjë institucion parashkollor, për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe kostos së transportit privat.

Gjithashtu, mungesa e transportit publik kufizon qasjen në arsim dhe mundësitë për punësim, veçanërisht për gratë, duke ndikuar në pjesëmarrjen e tyre në jetën ekonomike të zonës.

Express Kredi nga BiCredit

Raporti thekson se investimet në transport publik, ndriçim dhe arsim parashkollor do të ishin hapa të rëndësishëm për zhvillim afatgjatë dhe përfshirje më të madhe të grave në ekonomi.

Previous article
Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump
Next article
Shtjefën Gjeçovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

Më Shumë

Lajme

Selmanaj vizitoi klubin e basketbollit të vajzave “Junior”: Ato janë e ardhmja e sportit

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, mbrëmë ka vizituar klubin e basketbollit për vajzat e reja të KBF...
Opinione

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

Nga Ben Blushi Imagjinoni një njeri që lëviz me një avion lluksoz mbi qiejt e botës dhe aty ku shikon ndonjë zjarr ulet dhe e...

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Nga Tetova në Prizren, Mustafai: Shoh vetëdijesim tek qytetarët për rëndësinë e votimit

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje

Moti i vranët dhe me reshje shiu

Hajdari inspekton Neurologjinë, Pulmologjinë dhe Dermatovenerologjinë në Spitalin e Prizrenit

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

Voton Shaqir Totaj

Posta e Prizrenit mirëpret vogëlushët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës “Mati Logoreci”

Rrahje mes tetë të miturve në Prizren, tre në spital – dy në pranga

Ministria ia kthen rregulloren e bonus-zonimit Bali Muharremajt

Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne