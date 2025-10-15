Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor në Prizren ka konfiskuar sot një veturë BMW XM me targa zvicerane, pasi drejtuesi i saj u kap duke qarkulluar me shpejtësi 77 km/h në një zonë me kufizim 50 km/h.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, pas verifikimit të dokumentacionit, u zbulua se drejtuesi ndodhej nën masën e ndalesës për drejtimin e mjetit motorik, raporton PrizrenPress. Si pasojë, përveç konfiskimit të automjetit sipas nenit 246, paragrafi 5 dhe l të Ligjit për Trafikun Rrugor, ai u gjobit me 500 euro dhe iu shqiptuar masa ndalese shtesë për 6 muaj.
Duke qenë se drejtuesi ka nënshte?tësi zvicerane, policia njoftoi se do të ndiqen procedurat për informimin e autoriteteve zvicerane lidhur me ndalesën për drejtimin e mjetit motorik.
“Nga të dhënat në sistemin SIPK rezulton se personi në fjalë ka të evidentuara 114 gjoba, prej të cilave 18 në dy vitet e fundit, përfshirë 3 raste që lidhen me nenin 246 paragrafi 5 – drejtim i mjetit motorik nën masën e ndalesës”, thuhet në njoftimin e PK-së./PrizrenPress.com
