15.3 C
Prizren
E mërkurë, 15 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Prizren: Konfiskohet BMW XM me targa zvicerane, drejtuesi me 114 gjoba nën ndalesë

By admin

Njësia Rajonale e Trafikut Rrugor në Prizren ka konfiskuar sot një veturë BMW XM me targa zvicerane, pasi drejtuesi i saj u kap duke qarkulluar me shpejtësi 77 km/h në një zonë me kufizim 50 km/h.

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, pas verifikimit të dokumentacionit, u zbulua se drejtuesi ndodhej nën masën e ndalesës për drejtimin e mjetit motorik, raporton PrizrenPress. Si pasojë, përveç konfiskimit të automjetit sipas nenit 246, paragrafi 5 dhe l të Ligjit për Trafikun Rrugor, ai u gjobit me 500 euro dhe iu shqiptuar masa ndalese shtesë për 6 muaj.

Duke qenë se drejtuesi ka nënshte?tësi zvicerane, policia njoftoi se do të ndiqen procedurat për informimin e autoriteteve zvicerane lidhur me ndalesën për drejtimin e mjetit motorik.

“Nga të dhënat në sistemin SIPK rezulton se personi në fjalë ka të evidentuara 114 gjoba, prej të cilave 18 në dy vitet e fundit, përfshirë 3 raste që lidhen me nenin 246 paragrafi 5 – drejtim i mjetit motorik nën masën e ndalesës”, thuhet në njoftimin e PK-së./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket
Next article
Lulzim Fejzullahi – Nga pjatalarës në një prej afaristëve më të suksesshëm shqiptarë në Austri

Më Shumë

Lajme

‘Hidroregjioni Jugor’: Është stabilizuar furnizimi me ujë në lagjen ‘Ortakoll’

Pas ankesave të shumta nga banorët e lagjes 'Ortakoll' tw Prizrenit, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka ndërmarrë verifikime dhe ndërhyrje teknike në...
Opinione

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

Nga Ben Blushi Imagjinoni një njeri që lëviz me një avion lluksoz mbi qiejt e botës dhe aty ku shikon ndonjë zjarr ulet dhe e...

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Infografika e D4D-së për Gorozhupin e Prizrenit: Sfida të mëdha, por potencial i lartë për zhvillim rural

E moshuara në Prizren nuk arrin të votojë: Ma kanë hequr emrin

Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Turizmi në rritje: Mbi 22 mijë vizitorë vizituan Prizrenin në gusht

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Kosova në zgjedhje lokale, 26,654 qytetarë votojnë për herë të parë

Fitore historike: Shqipëria mposht Serbinë

Vetura i godet dy vajza në vendkalimin e shënuar për këmbësorë në Shirokë të Suharekës

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

Liria lëshon fitoren në fund, barazon 2:2 me Trepçën në Prizren

Artan Abrashi: Nesër është dita e ndryshimit në Prizren

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne