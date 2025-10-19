Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Bashkimi arriti fitoren e dytë këtë edicion të ProCredit Superligës. Edhe pse nuk e patën aspak lehtë, prizrenasit fituan ndaj Rahoveci 029 me rezultat 82:74 (30:22, 20:22, 14:16, 18:14), në takimin e zhvilluar në Suharekë, raporton PrizrenPress.
Portokallezinjtë ishin më të mirë në çerekun e parë, ku kishin deri në 11 pikë epërsi, 25:14, derisa e fituan këtë pjesë 30:22, kurse periudha e dytë ishte më e baraspeshuar, duke përfunduar 20:22 për Vreshtarët, ashtu si edhe periudha e tretë, 14:16. Fituesi u vendos në çerekun e fundit, ku katër minuta nga fundi, shifrat ishin 73:72, por në momentet vendimtare, prizrenasit ishin më të mirë dhe fituan 82:74.
Lejson Zeqiri kishte 17 pikë e dhjetë kërcime për Bashkimin, ndërsa Isaiah Cousins kishte 18 pikë e tetë kërcime, kurse Jan Palokaj shtoi 16 pikë e pesë kërcime, ndërkohë Isiah Umipig shënoi 27 pikë për Rahoveci 029.
Kjo ishte fitorja e dytë për Bashkimin nga dy ndeshje, kurse Rahoveci 029 ka një fitore e një humbje./PrizrenPress.com
