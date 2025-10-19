8.6 C
Prizren
E hënë, 20 Tetor, 2025
type here...

Fokus

“Drama” në Rahovec, kandidati i LVV-së kalon në balotazh

By admin

Është përmbyllur procesi i numërimit të votave të diasporës në Komunën e Rahovecit, duke qartësuar garën për balotazh.

Derisa kandidati i AAK-së, Smajl Latifi, e kishte siguruar me kohë kalimin në raundin e dytë, dilema ka qenë se kush do të ishte kandidati i dytë që do ta sfidonte atë.

Rezultatet e diasporës, pas përpunimit të të gjitha 6 vendvotimeve (100%), treguan përparësi të kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Burim Krasniqi, i cili mori 34.92% (433 vota).

Pas tij renditet Smajl Latifi i AAK-së me 30.48% (378 vota), derisa Ali Dula i Lëvizjes Vetëvendosje mori 25.24% (313 vota).

Edon Cana i PDK-së ka marrë 9.35% (116 vota).

Pas përfshirjes së votave të diasporës dhe të gjitha qendrave të votimit brenda Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar rezultatet përfundimtare ku:

Smajl Latifi (AAK) kryeson me 37.18% (8,051 vota)
Ali Dula (LVV) renditet i dyti me 23.92% (5,181 vota)
Burim Krasniqi (LDK) ndjek nga afër me 23.58% (5,106 vota)
Edon Cana (PDK) përfundon me 15.32% (3,318 vota)

Kështu, gara për kryetar të Rahovecit shkon në balotazh ndërmjet Smajl Latifit të AAK-së dhe Ali Dulës së Vetëvendosjes, me një diferencë të ngushtë mes vendit të dytë dhe të tretë që u përcaktua vetëm pas numërimit të votave të diasporës./Telegrafi/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Më Shumë

Sport

Liga e Parë, zjarr që në fillim: Derbi prizrenas Proton Cable Prizreni – New Basket

Java e parë e Ligës së Parë të Meshkujve në basketboll sjell menjëherë një përballje të zjarrtë – derbin prizrenas ndërmjet Proton Cable Prizrenit...
Lajme

Posta e Prizrenit mirëpret vogëlushët e kopshtit “Mini Mouse” dhe nxënësit e shkollës “Mati Logoreci”

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës Botërore të Postës, Zyrës Postare Prizren 1 i është dhuruar një atmosferë e veçantë, ku fëmijët...

Eminem pritet të bëhet sërish gjysh, vajza e tij jep lajmin e bukur

Dy pistoleta sekestrohen në Prizren

Kapen produkte kozmetike dhe farmaceutike në Vërmicë, ishin të padeklaruara

Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

Derbi Peja–Ylli luhet sot në Therandë

Babai raporton zhdukjen e vajzës 15-vjeçare në Prizren

Nga Prizreni në Kombëtare

Sulmi me thikë ndaj gruas dhe të miturës/ Ja çfarë thotë raporti i policisë për rastin e rëndë të dhunës në familje në Prizren

21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Drini i Bardhë rikthehet te fitoret, mposht Arbërinë në Dobraj

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne