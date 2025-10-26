13.2 C
Rahoveci 029 humb në “Mizahir Isma” ndaj Prishtinës

Sigal Prishtina ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në ProCredit Superligë, duke triumfuar ndaj Rahovecit 029 me rezultatin 68:77 (22:21, 11:20, 17:16, 18:20) në palestrën “Mizahir Isma”.

Ndeshja nisi me ritëm të lartë dhe me përpjekje të barabarta nga të dy skuadrat. Mysafirët nga kryeqyteti e hapën më mirë çerekun e parë, por Rahovecasit u kundërpërgjigjën shpejt, duke e mbyllur këtë pjesë me epërsi minimale 22:21, raporton PrizrenPress.

Në çerekun e dytë, përvoja e Prishtinës bëri diferencën. Bardhekaltrit dominuan lojën në të dyja anët e fushës, duke e fituar periudhën 11:20 dhe duke shkuar në pushim me rezultat 33:41.

Pjesa e dytë solli më shumë luftë dhe ekuilibër. Rahoveci 029 u përpoq të rikthehej në lojë, por mysafirët ruajtën kontrollin e ndeshjes, duke administruar avantazhin deri në fund për të siguruar një fitore të rëndësishme 68:77.

Te Rahoveci 029 u dallua Isiah Umipig me 26 pikë dhe 4 asistime, ndërsa për Prishtinën shkëlqeu Deondre Burns me 20 pikë, 5 kërcime dhe 4 asistime.

Pas kësaj ndeshjeje, Rahoveci 029 ka një fitore dhe dy humbje në kampionat, ndërsa Sigal Prishtina vazhdon me bilanc perfekt prej tre fitoresh në po aq ndeshje./PrizrenPress.com

