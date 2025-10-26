Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Ndeshja ndërmjet Drinit të Bardhë dhe Deçanit është ndërprerë për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, të cilat e bënë të pamundur vazhdimin e lojës, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të klubit, për shkak të shiut të dendur dhe terrenit të papërshtatshëm, gjyqtari kryesor ka vendosur që ndeshja të mos vazhdojë, duke menduar për sigurinë e lojtarëve dhe rregullsinë e garës.
Drini i Bardhë ka njoftuar se për orarin dhe datën e re të zhvillimit të ndeshjes do të bëhet publikim me kohë./PrizrenPress.com
