Liria e Prizrenit fiton në Pejë ndaj Besës

By admin

Në një ndeshje dinamike dhe me gola të bukur, Liria e Prizrenit ka triumfuar me rezultat 1:3 ndaj Besës së Pejës, raporton PrizrenPress.

Pjesa e parë përfundoi me epërsinë e Lirisë, falë golit të Albion Kurtajt (0:1).

Në pjesën e dytë, prizrenasit vazhduan me lojë bindëse — Ardi Ajdini shënoi për 0:2, ndërsa vendasit ngushtuan diferencën me golin e Granit Kelmendit (1:2).

Megjithatë, Dijor Nikqi vulosi fitoren me golin e tretë për Lirinë, duke e mbyllur ndeshjen me rezultatin 1:3./PrizrenPress.com

