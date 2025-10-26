Vetaksident në Vërmicë

Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 11:45 në dalje të Vërmicës, ku një veturë e tipit BMW ka dalë nga rruga, duke shkaktuar lëndime trupore tek dy gra që ndodheshin në automjet.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, ka konfirmuar për Gazeta Sinjali se bëhet fjalë për një vetëaksident dhe se të lënduarat janë dërguar për trajtim mjekësor.
“Si pasojë e këtij aksidenti dy persona – femra kanë pësuar lëndime trupore”, ka deklaruar Hoxha.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve që të kenë kujdes të shtuar në trafik, veçanërisht në zonat me kthesa dhe dalje të rrugëve.
