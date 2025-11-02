Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

Në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, skuadra e Bashkimit ka arritur fitore të rëndësishme në kuadër të Superliga Femrat, duke mposhtur Peja 03 me rezultat 77:71 (14:23, 23:22, 13:10, 27:16), raporton PrizrenPress.
Pjesa e parë i takoi skuadrës mysafire nga Peja, e cila krijoi epërsi në çerekun e parë, por Bashkimi reagoi fuqishëm në periudhat pasuese. Pas një pjese të dytë me ritëm të lartë dhe lojë të balancuar, vashat prizrenase përmbysën rezultatin në çerekun e fundit, duke siguruar fitoren në derbin e javës.
Lojtaret më të dalluara të Bashkimit ishin Alexis Mead me 30 pikë, 5 kërcime dhe 10 asistime, Aulona Muhadri me 6 pikë, 14 kërcime dhe 2 asistime dhe Merisa Bilalli me 14 pikë, 1 kërcim dhe 3 asistime
Me këtë fitore, Bashkimi ka 4 fitore në 4 ndeshje të zhvilluara./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren