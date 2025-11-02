15.7 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
FokusSport

Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

By admin

Në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, skuadra e Bashkimit ka arritur fitore të rëndësishme në kuadër të Superliga Femrat, duke mposhtur Peja 03 me rezultat 77:71 (14:23, 23:22, 13:10, 27:16), raporton PrizrenPress.

Pjesa e parë i takoi skuadrës mysafire nga Peja, e cila krijoi epërsi në çerekun e parë, por Bashkimi reagoi fuqishëm në periudhat pasuese. Pas një pjese të dytë me ritëm të lartë dhe lojë të balancuar, vashat prizrenase përmbysën rezultatin në çerekun e fundit, duke siguruar fitoren në derbin e javës.

Lojtaret më të dalluara të Bashkimit ishin Alexis Mead me 30 pikë, 5 kërcime dhe 10 asistime, Aulona Muhadri me 6 pikë, 14 kërcime dhe 2 asistime dhe Merisa Bilalli me 14 pikë, 1 kërcim dhe 3 asistime

Me këtë fitore, Bashkimi ka 4 fitore në 4 ndeshje të zhvilluara./PrizrenPress.com

