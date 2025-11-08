12.4 C
Fokus

Transformim thelbësor në Spitalin e Prizrenit: Investim 3 milionë euro për Repartet Pediatrike dhe Internistike

By admin

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit “Prim. Dr. Daut Mustafa” po përjeton një transformim të thelbësishëm, falë një investimi prej rreth 3 milionë euro. Rikonstruktimi i plotë i Reparteve Pediatrike dhe Internistike po e shndërron objektin e ndërtuar në vitet ’70-ta në një qendër shëndetësore moderne dhe funksionale për pacientët, raporton PrizrenPress.

Projekti përfshin katër kate me gjithsej 4,200 m², ku po modernizohen dhomat e pacientëve, ambientet e punës dhe sistemet kryesore të spitalit. Po krijohen gjithashtu njësi intensive të reja pediatrike dhe internistike. Investimi realizohet me mbështetje të plotë nga SHSKUK dhe Ministria e Shëndetësisë (MSH).

Drejtori i spitalit, Osman Hajdari, tha se ky projekt nuk ndërton vetëm mure të reja, por rikthen besimin tek shërbimi publik shëndetësor.

“Spitali i Prizrenit po hyn në një epokë të re – me infrastrukturë moderne, aparatura të avancuara dhe standarde të larta kujdesi”, shtoi ai.

Sipas drejtorit Hajdari, ky investim historik pritet të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e shërbimeve shëndetësore dhe të garantojë ambiente më të përshtatshme për pacientët dhe stafin mjekësor, duke bërë Spitalin e Prizrenit një shembull të kujdesit modern shëndetësor në rajon./PrizrenPress.com

