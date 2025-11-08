11.3 C
Prizren
E diel, 9 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Artan Abrashi takon përfaqësuesit e tarikatit Melami në Prizren

By admin

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësuesit e tarikatit Melami në teqen e tyre në Prizren.
Ai ka thënë se gjatë takimit është biseduar për vlerat shpirtërore, trashëgiminë kulturore dhe rolin e besimit në forcimin e harmonisë e bashkëjetesës në qytet.
“Sot pata kënaqësinë të takoj përfaqësuesit e tarikatit Melami në teqen e tyre në Prizren. Biseduam për vlerat shpirtërore, trashëgiminë kulturore dhe rolin që besimi ka në forcimin e harmonisë e bashkëjetesës në qytetin tonë. Faleminderit për mikpritjen dhe përkushtimin tuaj ndaj paqes dhe mirëkuptimit mes njerëzve”, ka shtuar  Abrashi./PrizrenPress.com/

Previous article
Transformim thelbësor në Spitalin e Prizrenit: Investim 3 milionë euro për Repartet Pediatrike dhe Internistike
Next article
LDK-ja në Prizren fton votuesit e saj të votojnë të dielën për kandidatin e PDK-së, Shaqir Totaj

Më Shumë

Sport

Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Në kuadër të Raiffeisen Ligës së Parë, Prizreni është mposhtur sot me rezultat minimal 2–1 nga Feronikeli, në një ndeshje të zhvilluar në stadiumin “Rexhep...
Lajme

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Java e ardhshme parashihet të jetë me kushte të ndryshueshme meteorologjike. Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, të hënën dhe të martën priten reshje...

Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Zbulohet përmendorja e Lekë Dukagjinit në Shpenadi të Prizrenit

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Një kafe për Prizrenin: Totaj dhe Balaj-Halimaj takohen në prag të balotazhit

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Vdes një këmbësor pasi u godit nga vetura në Prizren, shoferi ishte një polic

Qytetari nga Rahoveci gjen 1800 euro dhe i dorëzon në polici

Zafir Berisha mbështet Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO

Dogana e Kosovës sekuestron mallra të padeklaruara në pikën kufitare në Vërmicë, me vlerë rreth 8,000 euro

Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona

Shaqir Totaj falënderon Prizrenin për dashurinë dhe energjinë: Fitorja po vjen

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne