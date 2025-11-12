Statistikat tregojnë se mijëra gjoba shqiptohen çdo ditë në vendin tonë.

Vetëm në 24-orëshin e fundit janë shënuar rreth 2 mijë e 412 gjoba trafiku të shqiptuara nga Policia e Kosovës. Siç bëhet e ditur në raportin policor, gjatë ditës së djeshme kanë ndodhur 52 aksidente, prej të cilave 19 me të lënduar e 32 me dëme materiale, kurse një me fatalitet.

Policia njoftoi se janë arrestuar po ashtu 13 persona, 7 janë dërguar në mbajtje, dhe 2 në vuajtje të dënimit.