Vjedhje me vlerë mbi 21 mijë euro zbardhet nga Policia e Prizrenit – arrestohet i dyshuari

Policia e Kosovës ka zbardhur një rast të vjedhjes së rëndë me vlerë rreth 21,000 €, i raportuar më 3 nëntor 2025 në Stacionin Policor Prizren.
Sipas Policisë, më datën 04 nëntor 2025, Sektori Rajonal i Hetimeve pranë DRP Prizren ka pranuar një rast të Vjedhjes së Rëndë. Nga banesa e viktimave janë vjedhur stoli ari në vlerë rreth 15,000 €, para të gatshme rreth 3,000 €, si dhe 7–8 çanta krahu femërore me marka të ndryshme në vlerë rreth 3,000 €, duke e bërë vlerën totale të dëmit të deklaruar rreth 21,000 €, raporton PrizrenPress.
Pas hetimeve intensive, më 12 nëntor 2025, janë kryer dy bastisje në Doblibare të Gjakovës dhe në rrugën “William Walker” në Prizren, duke rezultuar me identifikimin dhe arrestimin e R.GJ., 38 vjeç nga Doblibari i Gjakovës.
“I dyshuari është shoqëruar në zyrat e Sektorit Rajonal të Hetimeve – DRP Prizren, ku është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës. Gjatë intervistimit, pas ballafaqimit me prova, i dyshuari ka pranuar kryerjen e veprës penale të Vjedhjes së Rëndë më datën 31 tetor 2025. Me aktvendim të Prokurorit të çështjes, i dyshuari ndalet në ndalim policor për 48 orë. Hetimet janë në vazhdim dhe po bëhen përpjekje për sigurimin e provave shtesë”, sqaron PK-ja./PrizrenPress.com
