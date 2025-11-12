Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Në një ndeshje dramatike dhe të mbushur me kthesa, Bashkimi triumfoi ndaj skuadrës italiane Pallacanestro Reggiana me rezultat 77:76 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.
Pikët vendimtare për portokallezinjtë i shënoi Jeremiah Bailey, ndërsa performancë të shkëlqyer dhanë edhe TJ Bickerstaff me 18 pikë e 13 kërcime dhe Kyan Anderson me 17 pikë e 6 asistime, raporton PrizrenPress.
Kjo fitore e dytë në grupet e FIBA Europe Cup e vendos Bashkimin në bilancin 2 fitore – 3 humbje, njëjtë si Reggiana, ndërsa Dijon dhe Cibona kanë nga 3 fitore e 2 humbje.
Me këtë sukses, prizrenasit e ruajnë gjallë shpresën për kualifikim në xhiron e fundit, ku do të përballen me Dijonin në Francë.
Ky triumf vjen pas debutimit historik të Bashkimit në garat evropiane dhe konfirmon se nënkampionët e Kosovës janë në një moment shumë të mirë forme, duke kombinuar eksperiencë, talent dhe shpirt ekipor./PrizrenPress.com
