6.1 C
Prizren
E enjte, 13 Nëntor, 2025
type here...

FokusSport

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

By admin

Në një ndeshje dramatike dhe të mbushur me kthesa, Bashkimi triumfoi ndaj skuadrës italiane Pallacanestro Reggiana me rezultat 77:76 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Pikët vendimtare për portokallezinjtë i shënoi Jeremiah Bailey, ndërsa performancë të shkëlqyer dhanë edhe TJ Bickerstaff me 18 pikë e 13 kërcime dhe Kyan Anderson me 17 pikë e 6 asistime, raporton PrizrenPress.

Kjo fitore e dytë në grupet e FIBA Europe Cup e vendos Bashkimin në bilancin 2 fitore – 3 humbje, njëjtë si Reggiana, ndërsa Dijon dhe Cibona kanë nga 3 fitore e 2 humbje.

Me këtë sukses, prizrenasit e ruajnë gjallë shpresën për kualifikim në xhiron e fundit, ku do të përballen me Dijonin në Francë.

Ky triumf vjen pas debutimit historik të Bashkimit në garat evropiane dhe konfirmon se nënkampionët e Kosovës janë në një moment shumë të mirë forme, duke kombinuar eksperiencë, talent dhe shpirt ekipor./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Dorëheqja e Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, Totaj: Shembull i lidershipit modern

Më Shumë

Fokus

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Golluboc të Malishevës. Dhëndrri ka vrarë dy vëllezërit e gruas së tij. Në arrati, akoma gjendet...
Lajme

Albulena Balaj-Halimaj uron Shaqir Totajn: Bashkë do ta çojmë përpara Prizrenin

Ish-kandidatja e Nismës Socialdemokrate për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, ka reaguar pas përfundimit të balotazhit në këtë komunë, duke uruar kandidatin fitues të...

Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin

Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

Sot pritet të lirohet nga spitali Astrit Isufi, i dyshuari për krimin e rëndë në Malishevë

Artan Abrashi uron Shaqir Totajn për fitoren

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – tri raste gjatë kontrolleve të fundit

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Prizreni në rrezik nga ujërat e zeza

Kendall Jenner shfaqet nudo nga pushimi i saj luksoz

Rritet pjesëmarrja në Prizren: 21,4% e qytetarëve kanë votuar deri në orën 17:00

Vetëvendosje: Arrestohet komisioneri i PDK-së në Korishë të Prizrenit pas një sulmi fizik ndaj qytetarit

Vjedhje me vlerë mbi 21 mijë euro zbardhet nga Policia e Prizrenit – arrestohet i dyshuari

Pas shfaqjes së arinjve në fshat, shkolla në Bellobrad kërkon masa sigurie nga policia

LDK-ja në Prizren fton votuesit e saj të votojnë të dielën për kandidatin e PDK-së, Shaqir Totaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne