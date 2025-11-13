12.1 C
Prizren
E enjte, 13 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

CNN raporton për arinjtë në fshatin e Dragashit

By admin

“I pashë në mes të ditës, po endeshin nëpër fshat sikur të ishin kafshë shtëpiake”, tha për AFP-në Gëzimi, një banor që nuk donte të zbulonte mbiemrin e tij.

Edhe Klan Kosova ka raportuar mbi arinjtë që po enden rrugëve të Belobradit. Në disa prej videove të shpërndara, shihet teksa arinjtë ecin dy nga dy, eksplorojnë kopshtet dhe përmbysin mobiljet, duke kërkuar ushqim. Dy prej tyre u kapën në flagrancë: po hapnin thasë të mëdhenj të bardhë që përmbanin sheqer ose miell në një depo.

Shkolla fillore e fshatit, nga ana e saj, i kërkoi policisë “të marrë menjëherë masa për të shfarosur ose larguar arinjtë që u shfaqën brenda kufijve të komunës sonë”.

Është shumë e rrezikshme të ecësh përreth në mëngjes dhe në mbrëmje, ndërsa nxënësit shkojnë ose kthehen nga shkolla, thanë mësuesit në letrën e tyre të hapur.

Bexhet Xheladini, kryetari i komunës së Dragashit, kërkoi ndihmën e shoqatës lokale të gjuetisë për të mbrojtur banorët. Gjuetarët ranë dakord, në bashkëpunim me autoritetet komunale, të monitorojnë zonën dhe të raportojnë çdo pamje ariu në zonat e banuara.

Ndërkaq, Klankosova.tv ka mësuar se në orët e vona të së mërkurës, arinjtë janë kapur dhe dyshohet se janë dërguar më thellë në pyll.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane
Next article
Prizren: Dy persona kapen me drogë, njëri dërgohet në mbajtje e tjetri lirohet

Më Shumë

Sport

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Pas fitores bindëse ndaj Cibonës (89:69), Bashkimi mban gjallë shpresat për kalim të grupit në FIBA Europe Cup, raporton PrizrenPress. Nesër (e mërkurë), prej orës...
Lajme

I shoqëruar nga nëna dhe bashkëshortja, Ardian Shala voton në Suharekë

Kandidati për kryetar të Suharekës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ardian Shala, ka ushtruar të drejtën e votës në njërën nga qendrat...

Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Ish-deputetja Mubera Mustafa: Edhe pse jam veterane e LDK-së, e votoj Shaqir Totajn – për arsye të qarta dhe të sinqerta

Arsi Bako fiton edicionin e tretë të Festivalit të Këngës

Hapet konkursi letrar “Sulejman Krasniqi”

Dy vëzhgues të zgjedhjeve sulmohen verbalisht në Prizren, policia jep detaje

“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë

Shaban Shabani, pranon rezultatin e zgjedhjeve në Dragash, uron Bexhet Xheladinin për fitoren

Muharremaj telefonon Lladrovcin, i thotë “lujta o Ramiz”

Gjendet salmonela në një ngarkesë me mish pule nga Rumania në Prizren

Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – tri raste gjatë kontrolleve të fundit

Ballkani ngec në Drenicë, humb 2-0

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne