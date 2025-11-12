Dorëheqja e Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, Totaj: Shembull i lidershipit modern

Memli Krasniqi ka dhënë dorëheqje nga posti i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, duke hapur rrugën për mbajtjen e një konvente të re zgjedhore. Si subjekti i dytë më i votuar në zgjedhjet e fundit nacionale, PDK-ja pritet të zgjedhë liderin e ri në një proces që do të përcaktojë drejtimin e ardhshëm të partisë.
Dorëheqja e Krasniqit ndërlidhet me rezultatin që PDK-ja arriti në zgjedhjet lokale të këtij viti, të cilat nuk përmbushën pritshmëritë e partisë.
Në këtë kontekst, ka reaguar edhe kryetari i degës së PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, duke vlerësuar lart kontributin e Krasniqit dhe mënyrën si e ka udhëhequr partinë në një periudhë të ndërlikuar.
“Memli e mori rolin e kryetarit në një periudhë të vështirë për Partinë Demokratike të Kosovës, në një kohë kur ajo po përballej me padrejtësitë e largimit nga jeta politike të dy liderëve të saj historikë. Pavarësisht vështirësive, ai udhëhoqi me dinjitet, maturi dhe përkushtim të rrallë, duke ruajtur balancat politike brenda partisë dhe integritetin e PDK-së në një skenë politike të mbërthyer nga populizmi e përçarja”, shkruan Totaj.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Totaj shtoi se dorëheqja e Krasniqit është dëshmi e pjekurisë dhe ndershmërisë së tij:
“Me dorëheqjen e tij tregoi edhe njëherë pjekuri, ndershmëri dhe ndjenjë të lartë përgjegjësie, cilësi që e kanë shoqëruar gjithmonë. Ne që e njohim, e dimë se ky është Memli Krasniqi, ky është shembulli i lidershipit modern dhe kjo është kultura politike që përfaqëson PDK-ja”.
Totaj bëri thirrje për unitet dhe mobilizim.
“Sot, më shumë se kurrë, ftoj të gjithë brenda e jashtë PDK-së të bashkohemi në një frymë të re, me një front që synim e ka Kosovën, zhvillimin dhe forcimin e aleancave me miqtë tanë”, shkruan ai./PrizrenPress.com/
Marketing
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren