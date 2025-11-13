6.5 C
Prizren
E enjte, 13 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Bedri Hamza shpall kandidaturën për kryetar të PDK-së

By admin

Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën për kryetar të PDK-së, pas dorëheqjes së Memli Krasniqit.

Ai ka shkruar në Facebook se PDK-ja ka forcën për t’u unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend.

Postimi i plotë i tij:

Të dashur qytetarë,
Të nderuar anëtarë dhe përkrahës të PDK-së,

Sot, me përgjegjësi dhe besim në të ardhmen e partisë sonë, e shpalli kandidaturën time për Kryetar të PDK-së.

Unë besoj se PDK-ja ka forcën për t’u unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend.

Nga lufta për liri, deri te shtetndërtimi, demokratizimi dhe integrimi, PDK-ja ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës.

Me mirënjohje të thellë për themeluesit tanë, Hashim Thaçin, Kadri Veselin e Jakup Krasniqin, të cilët uroj të jenë së shpejti mes nesh, unë angazhohem për një PDK që ruan vlerat dhe krijon rrugë për gjeneratat e reja.

Falënderim i veçantë edhe për dy miqtë e mi, Enver Hoxhajn dhe Memli Krasniqin, për udhëheqjen e tyre me dinjitet në kohë sfidash.

Tani është koha për një PDK të bashkuar, që lufton për drejtësi, zhvillim dhe një Kosovë evropiane.

PDK është familja jonë dhe së bashku do ta hapim kapitullin e ri të fitoreve.

Ju falënderoj të gjithëve për besimin, bashkëpunimin dhe mbështetjen!

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Flija gjigante 100 kilogramëshe – sërish kryefjalë e “Darkës së Bereqetit Hasjan” në Gjonaj
Next article
LDK siguron fitoren e dytë radhazi në Dragash, Lumir Abdixhiku uron Bexhet Xheladinin

Më Shumë

Lajme

Shaban Shabani, pranon rezultatin e zgjedhjeve në Dragash, uron Bexhet Xheladinin për fitoren

Kandidati i PDK-së për kryetar të komunës së Dragashit, Shaban Shabani, ka falënderuar qytetarët dhe mbështetësit e këtij subjekti politik, që ushtruan të drejtën...
Lajme

Zafir Berisha uron Shaqir Totajn për rizgjedhjen kryetar i Prizrenit

Kandidati i Bashkimit Demokratik për Prizren, Zafir Berisha, ka uruar Shaqir Totajn për rizgjedhjen e tij në krye të Komunës së Prizrenit. “Urime Shaqë fitoren....

Dorëheqja e Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, Totaj: Shembull i lidershipit modern

Ballkani ngec në Drenicë, humb 2-0

Policia largon vëzhguesit pa bexha nga qendra e votimit në Korishë të Prizrenit

Prokuroria kërkon paraburgim për të arrestuarin për vjedhje të rëndë në Prizren

Mbrëmje europiane basketbolli në Prizren – Bashkimi nesër e pret Pallacanestro Reggiana-n

Totaj: Do të jem kryetar i të gjithëve

Proces i qetë zgjedhor në Prizren, Bytyqi: Deri tani s’është raportuar për incidente

Memli Krasniqi jep dorëheqje nga posti i kryetarit të PDK-së

Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren

Robert De Niro do të luajë në njê film për Kosovën

Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

Albulena Balaj-Halimaj uron Shaqir Totajn: Bashkë do ta çojmë përpara Prizrenin

Bali Muharremaj hedh votën në Suharekë

Rahoveci 029 fiton trillerin në Prizren ndaj Vëllaznimit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne