13.2 C
Prizren
E shtunë, 22 Nëntor, 2025
Lajme

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

By admin

Një i mitur në Malishevë është arrestuar, pasi i njëjti është kapur me dy mjete të mprehta-thika.

Në raportin e Policisë, bëhet e ditur se mjetet janë konfiskuar.

“Në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin 24-orësh.

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit
Theu gjësende e sulmoi gruan me urdhër mbrojtës, prangoset burri në Rahovec

