Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

By admin

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” i Prizrenit ka nisur punimet për përmirësimin e kushteve spitalore në disa prej hapësirave më të rëndësishme, me një sipërfaqe totale prej rreth 1,500 m².

Renovimi përfshin Njësinë e Mjekimit Intensiv (MIQ), Njësinë Koronare, sallat e bllokut operativ, bokset e lindjes dhe koridoret e bllokut kirurgjik, raporton PrizrenPress.

Përveç rinovimit të hapësirave, po investohet edhe në sistemet teknike të domosdoshme, duke përfshirë sistemin e oksigjenit dhe gazrave mjekësorë, ventilimin dhe klimatizimin, ndriçimin, nyjet sanitare dhe hapësirat pritëse për pacientët.

Drejtori i spitalit, Osman Hajdari, deklaroi se qëllimi është krijimi i kushteve më të mira, më të sigurta dhe më dinjitoze, si për pacientët, ashtu edhe për personelin e spitalit.

“Qëllimi ynë është i qartë: të krijojmë kushte më të mira, më të sigurta, më funksionale dhe më dinjitoze, si për pacientët, ashtu edhe për personelin e spitalit”, theksoi Hajdari.

Ai gjithashtu falenderoi qytetarët, pacientët dhe familjarët për mirëkuptimin gjatë periudhës së punimeve./PrizrenPress.com/

“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë
Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

