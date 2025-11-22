13.2 C
Prizren
Theu gjësende e sulmoi gruan me urdhër mbrojtës, prangoset burri në Rahovec

Sipas raportit 24-orësh, i dyshuari po ashtu kishte dëmtuar-thyer disa gjësende në shtëpi, kishte thyer telefonin e tij si dhe të viktimës -bashkëshortes së tij.

Sakaq në raportin e Policisë, thuhet se viktima ka arritur t’i shmanget rrezikut duke u futur në shtëpinë e djalit të saj.

“Palëve (viktimës dhe të dyshuarit) u është ofruar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje”.

