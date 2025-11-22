Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

Liria e Prizrenit ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Stadiumin “Përparim Thaçi”, duke mposhtur Rilindjen 1974 me rezultat 2:0, raporton PrizrenPress.
Pjesa e parë përfundoi pa gola, ndërsa në pjesën e dytë shënuan Dijar Nikqi dhe Albion Kurtaj.
Me këtë fitore, Liria vazhdon serinë e fitoreve dhe ngjitet më lart në tabelën e Ligës, duke mbajtur hapin me kryesuesit dhe duke treguar se mbetet një pretendente serioze për titull këtë sezon./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/