Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

By admin

Liria e Prizrenit ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Stadiumin “Përparim Thaçi”, duke mposhtur Rilindjen 1974 me rezultat 2:0, raporton PrizrenPress.

Pjesa e parë përfundoi pa gola, ndërsa në pjesën e dytë shënuan Dijar Nikqi dhe Albion Kurtaj.

Me këtë fitore, Liria vazhdon serinë e fitoreve dhe ngjitet më lart në tabelën e Ligës, duke mbajtur hapin me kryesuesit dhe duke treguar se mbetet një pretendente serioze për titull këtë sezon./PrizrenPress.com/

QRTK-ja e Prizrenit dhe Gjilanit hapin ekspozitë të përbashkët në Kalanë e Gjirokastrës
PDK-ja në Prizren nis mobilizimin për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit

