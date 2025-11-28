Limaj: Me krenari nderuam shtatoren e komandant Tahir Sinanit në Prizren

Në Prizren, në kuadër të Festës së Flamurit, u bë sot zbulimi i shtatores së heroit të kombit, komandant Tahir Sinani. Ceremonia u zhvillua në prani të familjarëve të heroit, bashkëluftëtarëve, përfaqësuesve institucionalë dhe qytetarëve të shumtë që kishin ardhur për të nderuar figurën e tij, raporton PrizrenPress.
Kryetari i Nisma Socialdemokrate, Fatmir Limaj, i pranishëm në këtë ngjarje të rëndësishme, u shpreh me emocion dhe respekt për veprën e Sinanit, duke e cilësuar atë një nga figurat më të shquara të luftës për liri.
“Në këtë ditë të shënuar për kombin tonë, pata nderin të jem i pranishëm në zbulimin e shtatores së mikut dhe bashkëluftëtarit tim, komandant Tahir Sinani.
Tahir Sinani ishte jo vetëm një luftëtar i pashoq, por një patriot i madh, njeri me zemër të madhe që jetën ia kushtoi lirisë së kombit. Sakrifica dhe qëndresa e tij do të mbeten përherë pjesë e historisë sonë dhe udhërrëfyes për brezat që vijnë.
Sot, me respekt dhe krenari, e nderuam figurën e tij, një simbol i guximit, i atdhedashurisë dhe i unitetit kombëtar.
Lavdi jetës dhe veprës së komandant Tahir Sinanit!” – tha Limaj, në deklaratën e tij.
Ngjarja e sotme në Prizren u vlerësua nga të pranishmit si një akt i rëndësishëm i ruajtjes së kujtesës historike dhe i respektit ndaj figurave që kontribuuan në shtetin dhe lirinë e Kosovës./PrizrenPress.com/
