Laura Fazliu për të bronztën në Abu Dhabi Grand Slam 2025

Xhudistja kosovare Laura Fazliu në repasazh ka mposhtur me Wazaari, Lubjana Piovesana nga Austria.

Për medalje të bronztë Laura do të ndeshet me Rafaela Silva nga Brazili.

Laura ishte e lirë në xhiron e parë. Në të dytën mposhti me Ippon, Yeji Kim nga Korea. Në çerekfinale humbi me Yuko nga Enkhriilen
Lkhagvatogoo nga Mongolia./PrizrenPress.com/

