PDK-ja në Prizren garon me tetë kandidatë për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) në Prizren, po hyn në garën zgjedhore me një listë prej tetë kandidatësh për deputetë, duke synuar përfaqësim të fuqishëm në Kuvendin e Kosovës.

Kandidatët e prezantuar paraqesin një kombinim përvojash politike e profesionale.

 

Listën e udhëheqin emra të njohur për publikun prizrenas, ndër ta ish- ministri Kujtim Gashi, Luljeta Veseli- Gutaj e ish-deputeti Nait Hasani.

Në listë përfshihen edhe Remize Sinanaj- Shala, Xhemshit Krasniqi,  Adem Morina, Fetah Paqarizi dhe Jona Hoxhaj./Indeksonline/

