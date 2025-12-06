8.9 C
Prizren
Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani. Pas 4 fitoreve me nokaut dhe asnjë humbje, ai synon fitoren e pestë radhazi.

Përballë tij do të jetë sllovaku Ales Odraska — por Patrioti nuk njeh ndalesë.

E shtunë e vranët, priten reshje shiu
Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici

