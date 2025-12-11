Isni Kilaj arrin në shtëpi pasi u lirua me kusht nga Gjykata Speciale, djali i tij e publikon fotografinë

Isni Kilaj, pas lirimit me kusht nga Gjykata Speciale në Hagë, tashmë ka arritur në shtëpinë e tij në Malishevë.
Fotografinë e ka publikuar djali i tij në rrjete sociale.
Isni Kilaj është liruar përkohësisht të mërkurën nga Gjykata Speciale, pas shqyrtimit më të fundit të paraburgimit nga Gjyqtari i Vetëm i Gjykatës së Lartë në rastin Prokurori i Specializuar kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajit, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit (“Rasti 12”).
Gjykatësi konstatoi se rrethanat kishin ndryshuar që nga shqyrtimi i fundit i ndalimit të Kilajt në tetor 2025 dhe se ndalimi i tij nuk ishte më i arsyeshëm ose proporcional.
