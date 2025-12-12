7.4 C
Aksidenti fatal në “Ibrahim Rugova”, njëri i lënduar rëndë transferohet në QKUK

By admin

 

Burime nga Spitali i Prizrenit kanë konfirmuar për gazetaren e Klan Kosovës, Endrita Bajrami, se dy të lënduarit janë dërguar atje menjëherë pas aksidentit.

Sipas informacioneve, njëri nga të lënduarit ndodhet në gjendje të rëndë dhe tashmë është transferuar për trajtim të mëtutjeshëm në QKUK.

Ndërsa personi tjetër ka marrë lëndime jashtë rrezikut për jetë dhe po trajtohet në Spitalin e Prizrenit.

