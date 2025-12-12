7.4 C
Prizren
E premte, 12 Dhjetor, 2025
Vdes një grua në aksidentin mes veturës e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”

By admin

Një grua ka vdekur si pasojë e një aksidenti trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”.

Policia ka njoftuar se vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes.

Aksidenti ka ndodhur të premten në mëngjes midis një veture me targa të huaja dhe një kamioni.

“Sot, rreth orës 07:40, në autostradën “Ibrahim Rugova” në kilometrin e 26-të ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira një mjet i rëndë transportues-kamion, me targa vendore dhe një veturë me targa të huaja. Si pasojë e aksidentit drejtuesja e veturës ka humbur jetën, ndërsa drejtuesi i kamionit ka pësuar lëndime. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes”, ka thënë për KOHËN, zëdhënësi i Policisë, Baki Kelani.

