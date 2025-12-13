2.7 C
Prizren
E shtunë, 13 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

By admin

Dy persona janë lënduar nga aksidenti mes dy automjeve që ndodhi mëngjesin e sotëm në autostradë, kilometri i 27 drejtimi Suharekë-Duhël.

Lajmin e ka konfirmuar, Bajram Krasniqi, zëdhënës i Policisë. “Policia është duke u marrë me procedurat në vend- ngjarje.”, tha ai tutje.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një burrë gjendet i vdekur në banesën e tij në Prizren, policia nis hetimet
Next article
Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne