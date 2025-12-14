0.6 C
Bashkimi vazhdon me humbje, pëson nga Prishtina

admin

Bashkimi i Prizrenit ka regjistruar humbjen e katërt rresht në Superligën e Kosovës në basketboll. Pas Vëllaznimit, Rahovecit 029 e Trepçës, Bashkimi ka pësuar edhe nga Sigal Prishtina.

Të dielën mbrëma në kryeqytet në kuadër të xhiros së 11-të, Sigal Prishtina triumfoi me shifrat 72:70 në një ndeshje që zgjati për më shumë se tri orë.

Në fakt, ndeshja zgjati kaq shumë për shkak se për një orë u ndërpre shkaku i reagimit të “Plisave” kundër kryesisë së Prishtinës dhe hudhjes së gjësendëve në parket.

Pasi tifozët u larguan nga palestra dhe derisa situata u qetësua, skuadrat u kthyen në parket për ta vazhduar ndeshjen.

Bashkimi fitoi dy çerekë, të parin (24:17) dhe të tretin (18:16) por kjo nuk ishte e mjaftueshme pasi Prishtina triumfoi në periudhën e dytë (25:15) ku edhe u bë dallimi, si dhe të fundit (14:13) për ta mposhtur ekipin nga Prizreni.

Dion Haxhosaj me 10 pikë e 14 kërcime ishte më efikasi te Prishtina, ku u veçuan edhe Deondre Burns me 21 pikë e Adrio Bailey me 12 pikë e 6 kërcime.

Te Bashkimi vetëm dy lojtarë e mbyllën ndeshjen me pikë dyshifrore: Kyan Anderson me 20 pikë dhe Ike Nwamu që debutoi me 13 pikë, 3 kërcime e 2 asistime.

