Lajme

E diel e vranët, vende-vende riga shiu

By admin

Të dielën parashihet të mbajë mot të vranët dhe vende-vende me riga lokale shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 deri 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-9gradë Celsius.

Derisa, pritet të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-5m/s.

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim
Gruaja në Dragash s’e lë burrin të hyjë në shtëpi

