Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

By admin

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar dje në Prizren, pasi që dyshohet se ka ngacmuar një grua.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Zafir Berisha në listën e AAK-së: Në këtë betejë jam për Kosovën, jo për “kukulla politike” dhe jo për skenarë të dështuar
E diel e vranët, vende-vende riga shiu

