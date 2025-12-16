3.2 C
Prizren
E martë, 16 Dhjetor, 2025
Kurti hap fushatën zgjedhore në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër të Kosovës, Albin Kurti, ka hapur fushatën zgjedhore në Prizren, në një tubim ku u prezantua bashkimi politik i subjekteve që garojnë së bashku në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Në këtë garë zgjedhore, Lëvizja VETËVENDOSJE!, Guxo, Alternativa dhe PSHDK po paraqiten të bashkuara nën numrin 116, duke theksuar përgjegjësinë ndaj shtetit dhe qytetarëve, si dhe angazhimin për një Kosovë të sigurt, të fortë dhe të drejtë për të gjithë.

“Lista garuese e këtij koalicioni përbëhet nga profesionistë të fushave të ndryshme, përfshirë ekonomistë, mjekë, juristë, inxhinierë, artistë dhe ushtarakë, si nga Kosova ashtu edhe nga mërgata”, tha Kurti.

