Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Trajneri i KB Rahovecit 029, Bujar Loci, është vlerësuar me çmimin prestigjioz “Trajneri më i Mirë i Vitit” nga Federata e Basketbollit të Kosovës, në mbrëmjen e laureatëve të vitit, raporton PrizrenPress.

Ky çmim vjen si njohje e punës së palodhur, profesionalizmit dhe arritjeve që Loci ka shënuar me ekipin, duke e renditur ndër figurat më të respektuara të basketbollit kosovar për këtë vit./PrizrenPress.com/

