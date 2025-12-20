Rrahman Perteshi – Punëtori më i dalluar i vitit

Presidenti i KBF Bashkimit, Rrahman Perteshi, është nderuar nga Federata e Basketbollit të Kosovës me çmimin prestigjioz “Punëtori më i Dalluar i Vitit”, si vlerësim për angazhimin e tij të pandërprerë, përkushtimin profesional dhe udhëheqjen e qëndrueshme të klubit, raporton PrizrenPress.
“Kontributi i tij ka qenë thelbësor në stabilitetin organizativ dhe sukseset sportive të klubit ndër vite”, thuhet në njoftimin e KBF Bashkimit, duke theksuar rolin e rëndësishëm të presidentit në ngritjen dhe zhvillimin e klubit.
Ky vlerësim konsiderohet plotësisht i merituar, duke reflektuar punën e palodhur dhe vizionin e tij në drejtimin e Bashkimit.
“Urime President për këtë vlerësim të merituar. Krenari për KBF Bashkimin dhe Prizrenin”, thekson klubi./PrizrenPress.com/
