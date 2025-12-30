3.1 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

100 aksidente veç të hënën në Kosovë

By admin

E hëna ishte një ditë e rëndë për komunikacionin e Kosovës, pasi u regjistruan plot 100 aksidente.

Bazuar në statistikat e Policisë së Kosovës, 26 prej tyre u shënuan me të lënduar, ndërkohë 74 me dëme materiale.

Përgjatë këtij 24-orëshi, u shqiptuan edhe 1810 gjoba trafiku, derisa u arrestuan 10 persona.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi
Next article
Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Më Shumë

Fokus

Pa pritje të gjata këtë mëngjes në pikat kufitare – maksimumi deri në 10 minuta për të hyrë në Kosovë

Mërgimtarët që po hyjnë në Kosovë këtë mëngjes të së mërkurës nuk po përballen me pritje të gjata në pikat kufitare. https://prizrenpress.com/428407-2j/ Sipas të dhënave të...
Lajme

Ramadan Morina nuk e pranon fajësinë për masakrën në Burim të Malishevës

Në seancën fillestare të martën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, i akuzuari Ramadan Morina u deklarua i pafajshëm lidhur me akuzën për krime lufte...

“Emrin tënd e përjetësova”, Kastriot Tusha sot sjell këngën për Komandant Drinin

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

Gallapeni viziton shtëpinë e të moshuarve ‘Jetimat e Ballkanit’, ndan dhuratë për Halil Kastratin

Simir Krasniqi zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit

Vetëvendosje fiton në Prizren me 36,414 vota

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Limaj nga Malisheva bën thirrje të votohet Nisma

Reshjet e borës, Durmishi thotë se të gjithë operatorët janë aktivizuar për mirëmbajtjen e rrugëve

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne