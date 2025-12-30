3.1 C
Prizren
E martë, 30 Dhjetor, 2025
Fokus

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

By admin

Në Prizren, në afërsi të Shtëpisë së Kulturës ka shpërthyer një zjarr i madh në një objekt.

Në vendngjarje kanë dalë menjëherë njësitë e zjarrfikësve, ndërsa flakët janë vënë nën kontroll.

Deri më tani nuk njoftohet për të lënduar, dhe ka vetëm dëme materiale.

100 aksidente veç të hënën në Kosovë
Digjet një shtëpi në Prizren, humb jetën një foshnjë

Lajmet e Fundit

