-2.8 C
Prizren
E mërkurë, 31 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Nuk ka kolona në pikat kufitare të Kosovës

By admin

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar e Kosovës ka njoftuar se sot, në orët e hershme të mëngjesit, nuk ka asnjë kolonë në asnjë nga pikat kufitare.

Sipas kësaj qendre e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, pritjet në të gjithë pikëkalimet kufitare të Kosovës si në hyrje, ashtu edhe në dalje, janë 3 deri në 10 minuta.

Pikat kufitare paksa më të ngarkuara, si në hyrje të Kosovës ashtu edhe në dalje janë ato: te Dheu i Bardhë, Hani i Elezit, Jarinje dhe Merdarë, ku udhëtarët presin deri ne 10 minuta.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Si erdhi deri te tragjedia e rëndë në Prizren, ku foshnja një vjeçare humbi jetën si pasojë e djegies së shtëpisë?
Next article
Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

Më Shumë

Lajme

Dragashi ndalon përdorimin e mjeteve piroteknike, përjashtim nata e ndërrimit të viteve

Komuna e Dragashit ka nxjerrë urdhëresë për ndalimin e përdorimit të produkteve piroteknike në hapësirat e hapura publike, me qëllim të ruajtjes së rendit...
Lajme

Rezultatet preliminare: VV-ja merr 56 ulëse në Kuvend, LDK i humbë 5 vende, PDK një deputet më pak

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare nga numërimi i 95 përqind të votave. Si parti e parë renditet Lëvizja Vetëvendosje, e pasuar...

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë

Pensionohet profesori i Biologjisë në gjimnazin “Gjon Buzuku”, Bedrija Shabani

Kastrati: Problemet me rrymën po prekin shkollat dhe shëndetësinë

Rezultatet preliminare – a bëhet Duda Balje deputete?

Prizreni shënon Ditën e Veteranit të UÇK-së me nderime dhe mirënjohje

I ndërtohet shtëpia nënës së dëshmorit të kombit, Avni Buçaj

Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës

Mot i acartë në ditët në vazhdim, Viti i Ri me fjolla bore

Gjendet pa shenja jete një burrë në Dragash, policia nis hetimet

Në Prizren sekuestrohen dy armë dhe municion, ndalohen dy persona

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Durmishi: Rruga Prizren – Tetovë po bëhet realitet

AAK-ja mori 2,087 vota në Prizren

Shannon Shorter i bashkohet Bashkimit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne